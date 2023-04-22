Санкт-Петербург, 22 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Клаудиньо, получивший в конце февраля российский паспорт, заявил в интервью РИА Новости, что не планирует выступать за сборную России по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать. <…> Игра за сборную Бразилии остаётся моей целью», — заявил натурализованный бразилец.

Он отметил, что в России достаточно талантливых и качественных футболистов, готовых на достойном уровне играть за национальную сборную.

Бразильские игроки петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство 24 февраля. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Клаудиньо выступает за «сине-бело-голубых» с 13 августа 2021 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Ред Булл Брагантино». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за трансфер игрока 12 миллионов евро.