Москва, 22 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что из-за прорыва трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте произошла крупная авария. Есть пострадавшие с ожогами, один человек погиб.

«К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», — написал Собянин.

Все службы города, спасатели работают на месте аварии, все пострадавшие получают медицинскую помощь, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, последствия прорыва трубы в ТЦ на западе Москвы устраняют городские службы. По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, нескольких увезли в больницу.