Москва, 22 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Тела ещё троих погибших нашли в ТЦ «Времена года» в Москве, где прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ещё троих погибших при прорыве горячей воды нашли в ТЦ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, все погибшие работали в гастрономе на первом этаже.

Ранее появились сообщения о гибели одного человека, позднее это подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram-канал опубликовал список первых госпитализированных из ТЦ на Кутузовском проспекте, в нём четыре имени. Люди получили ожоги.

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Как сообщало ИА Регнум, количество пострадавших в ТЦ «Времена года» исчисляется десятками. Городские службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой. В Сети появляются видеозаписи с места ЧП.