Владивосток, 22 июля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Во время конфликта со стрельбой, которая произошла в районе улицы Просёлочной во Владивостоке, пострадал один человек, он находится в реанимации, сообщила 22 июля пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в своём Telegram-канале.

Известия/Кристина Кормилицына

«Установлено, что между группой лиц произошёл конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации», — сказано в релизе.

В МВД добавили, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы.

Как уточняет СУСК по Приморскому краю, конфликт произошёл на автомобильной дороге «Де-Фриз — Патрокл — о. Русский». «По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что личность подозреваемого уже установлена, в настоящее время проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Ранее сообщалось, что утром 22 июля в Пионерском районе Екатеринбурга произошла полицейская погоня со стрельбой. Правоохранители задержали лихача — водителя автомобиля Porsche Cayenne. Он объяснил, что проводил эксперимент над своей машиной после ремонта. По словам задержанного, за рулём он находился трезвым.