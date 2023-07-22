Екатеринбург, 22 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, задержанный в Екатеринбурге после полицейской погони со стрельбой, рассказал, что проводил эксперимент над своей машиной. Об этом сообщило 22 июля РЕН ТВ.

Соцсети

«Я не уезжал [от полиции]. Решил попробовать погоняться, догонят — не догонят. Догнали», — объяснил водитель.

Мужчина получил травмы — на опубликованном в Сети видео голова у него перевязана бинтом. Он подтвердил, что является владельцем Porsche. По словам задержанного, за рулём он находился трезвым.

«Просто проэкспериментировал машину после ремонта, как она вообще себя ведёт», — добавил мужчина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821224" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Погоня за машиной в Екатеринбурге

Как сообщало ИА Регнум, рано утром в Пионерском районе Екатеринбурга сотрудники ДПС устроили погоню за иномаркой, водитель которой не остановился по требованию, и заблокировали Porsche в одном из дворов на улице Блюхера. Водитель, пытаясь уйти от преследования, разбил несколько припаркованных машин, задержать его смогли после стрельбы из табельного оружия.