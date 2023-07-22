Москва, 22 июля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что нападающий Александр Соболев больше не будет пропускать матчи из-за своего поведения, и заявил, что второго шанса у него не будет. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба клуба.

Валерий Шарифулин/ТАСС Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль

В мае Соболев был дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. После апелляции «Спартака» этот срок был сокращён до трёх игр.

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения», — сказал Абаскаль.

Он добавил, что недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вёл себя как одиночка и не думал о партнёрах.

По его словам, дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность, поскольку получили наказания за неспортивное поведение. Он отметил, что их отсутствие — это большая возможность для остальных, которые продолжат получать игровое время, если классно себя проявят.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу. Во время игры Соболев показал неприличный жест, а Роша указал судьям на это.