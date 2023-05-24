Москва, 24 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Такое решение 24 мая принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Соболев

Таким образом, в текущем сезоне Соболев пропустит два оставшихся матча «Спартака» — с «Пари НН» и «Крыльями Советов». А в сезоне 2023/24 он не сыграет две встречи на старте первенства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. На 69-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил с поля Соболева и Рошу. Во время игры Соболев показал неприличный жест, а Роша указал судьям на это.

24 мая стало известно, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку арбитра Карасёва в матче «Спартак» — ЦСКА. На заседание КДК Соболев приехал на метро.