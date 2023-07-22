Москва, 22 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о ликвидации более десяти мест скопления противника на запорожском направлении. Успешную операцию провела авиация группировки войск «Восток».

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов сообщил о поражении штурмовой и армейской авиацией живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное.

Артиллеристы также сорвали попытку противника провести ротацию боевиков в районе Новодаровки. Ликвидирована разведгруппа боевиков в районе Мирного. В этом же районе уничтожен миномётный расчёт.

«Уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчёт и живая сила ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы разбита буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы», — рассказал офицер.

На южнодонецком направлении ликвидированы две разведгруппы в районе западнее Макаровки, уничтожены миномётный расчёт восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новосёлки и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Авиацией разбиты скопления боевиков в районе Старомайорского, ЗРК «Оса» сбил два беспилотника «Фурия» и два дрона «Валькирия.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 21 июля обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив около 25 снарядов. В этот же момент киевские боевики пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку в Запорожской области, система ПВО атаку подавила.

Крымский мост является целью Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.