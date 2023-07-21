Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 21 июля, 2023, 21:01 — ИА Регнум. ВСУ вечером 21 июля обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив около 25 снарядов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обстрелян со стороны Украины Глушковский район. В посёлке Тёткино насчитали 25 прилётов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населённого пункта осталась без электричества», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Также обстрелу подвергся посёлок Краснооктябрьский, отметил Старовойт. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

ВСУ обстреливали Тёткино и днём ранее, 20 июля. Было зафиксировано семь «прилётов», рассказал Старовойт. Загорелись три жилых дома и несколько хозяйственных построек, осколками были повреждены окна, крыши и фасады домов. Кроме того, была пробита водонапорная башня.

19 июля Старовойт сообщал об обстреле города Суджа со стороны ВСУ. Было зафиксировано три «прилёта», один из жилых домов получил значительные повреждения. Возник пожар, несколько хозяйственных построек были разрушены.