Токмак, Запорожская область, 21 июля, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Вечером 21 июля киевские боевики пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку в Запорожской области, система ПВО атаку подавила. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Налёт на Токмак был зафиксирован в 20:40 мск. Звучали взрывы. Силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вечером 21 июля обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив около 25 снарядов.

Также обстрелу подвергся посёлок Краснооктябрьский. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Один из последних беспилотников Bayraktar турецкого производства, используемый ВСУ, был сбит на Кинбурнской косе отчасти потому, что его украинский оператор «пожадничал» и решил зайти на второй круг.