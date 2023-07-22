Варшава, 22 июля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Украинским военным в зоне боевых действий грозит опасность, если российские войска зайдут с фланга и начнут своё наступление, заявил в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja польский генерал Леон Коморницкий.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По его словам, существует угроза, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок, поэтому фронт нужно стабилизировать.

Российская армия может начать собственное наступление и лишить ВСУ возможности прорвать оборону. ВС России уже атакуют на нескольких направлениях, в том числе под Артёмовском, сказал офицер.

Коморницкий рекомендовал ВСУ всеми силами остановить это наступление, так как оно является ключевым фактором для атаки украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме признали, что наступление Киева идёт тяжело. Есть эшелонированная оборона, минные заграждения и другие препятствия, которые украинцы должны преодолеть. У ВСУ остались резервы, которые Киев планирует отправить в бой для достижения результата.

По словам президента России Владимира Путина, результаты контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня, отсутствуют и западные кураторы этим явно разочарованы. Украинские войска несут огромные потери в людях и технике. Хвалёная техника НАТО прекрасно горит и даже в чём-то уступает боевым машинам, выпущенным ещё в советские годы. Западные страны, конечно, могут поставить Киеву ещё технику, которая будет брошена в бой. Это лишь затягивает конфликт, добавил Путин.