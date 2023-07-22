В Польше увидели новую угрозу для ВСУ со стороны российской армии
Польский генерал Коморницкий заявил, что Россия может начать собственное наступление
Варшава, 22 июля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Украинским военным в зоне боевых действий грозит опасность, если российские войска зайдут с фланга и начнут своё наступление, заявил в интервью на YouTube-канале Nowa konfederacja польский генерал Леон Коморницкий.
По его словам, существует угроза, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок, поэтому фронт нужно стабилизировать.
Российская армия может начать собственное наступление и лишить ВСУ возможности прорвать оборону. ВС России уже атакуют на нескольких направлениях, в том числе под Артёмовском, сказал офицер.
Коморницкий рекомендовал ВСУ всеми силами остановить это наступление, так как оно является ключевым фактором для атаки украинцев.
Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме признали, что наступление Киева идёт тяжело. Есть эшелонированная оборона, минные заграждения и другие препятствия, которые украинцы должны преодолеть. У ВСУ остались резервы, которые Киев планирует отправить в бой для достижения результата.
По словам президента России Владимира Путина, результаты контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня, отсутствуют и западные кураторы этим явно разочарованы. Украинские войска несут огромные потери в людях и технике. Хвалёная техника НАТО прекрасно горит и даже в чём-то уступает боевым машинам, выпущенным ещё в советские годы. Западные страны, конечно, могут поставить Киеву ещё технику, которая будет брошена в бой. Это лишь затягивает конфликт, добавил Путин.