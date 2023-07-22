* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 июля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 21 июля пополнило список иностранных агентов несколькими физическими и юридическими лицами. В частности, в реестр внесён экс-продюсер «Нашего радио», ведущий «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывший депутат Госдумы предприниматель Константин Боровой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об изменениях сообщается на сайте Минюста.

Илья Питалев, Алексей Куденко/РИА Новости Михаил Козырева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Константин Боровой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В реестр иностранных агентов включены К. Н. Боровой, М. Н. Козырев, А. С. Литвинов, П. В. Суляндзига, общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого», а также интернет-журнал и медиаплатформа «7×7 — Горизонтальная Россия», — говорится в документе.

Боровой и писатель Литвинов распространяли недостоверную информацию о России и её власти, принимаемых решениях. Боровой называл Россию «террористической организацией», выступал против спецоперации на Украине. Живёт он в США.

Козырев выступал против закона о запрете гей-пропаганды, пропагандировал ЛГБТ-отношения. Суляндзига призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил законы о полномочиях Минюста России по контролю за иноагентами и о штрафах для пособников иноагентов.

Минюст создал единый реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В него вошли некоторые физлица, а также зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.

Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» — организацию, открывшую этот список десять лет назад.