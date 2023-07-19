Москва, 19 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 19 июля одобрил законы о полномочиях Минюста России по контролю за иноагентами и о штрафах для пособников иноагентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В частности, первым законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В случае нарушения министерство получит право выносить таким лицам предупреждение о недопустимости нарушения закона. Более того, возможно проведение внеплановых проверок в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования закона.

Второй закон предполагает штрафы для пособников иноагентов до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста.

Если в течение месяца предупреждение будет игнорироваться, последует штраф. Его размер для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, иностранные агенты также не смогут быть наблюдателями на выборах в России. Об этом говорится в опубликованном 27 июня постановлении Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Минюст создал единый реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В него вошли некоторые физлица, а также зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.