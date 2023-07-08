Москва, 8 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» — организацию, открывшую этот список десять лет назад. Это следует из данных реестра.

Минюст объявил эту НКО иноагентом 27 июня 2013 года, а снял этот статус 5 июля 2023 года. О причинах такого решения не сообщается.

По данным налоговой службы, 27 июня этого года организация была ликвидирована.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» позиционировала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразии. Сайт НКО прекратил работу.

Как сообщало ИА Регнум, понятие иностранного агента ввели в российское законодательство в 2012 году. Сначала такой статус присваивали некоммерческим организациям с зарубежным финансированием. Спустя десять лет иноагентами стали признавать не только НКО, но и СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физлиц. В декабре 2022 года Минюст опубликовал единый реестр иноагентов.

В числе тех, кого 30 июня последними включили в реестр — лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заместитель председателя московского отделения «Яблока» Андрей Морев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).