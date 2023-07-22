Москва, 22 июля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. «Тепловой взрыв» в Сахаре вызвал в Европе волну экстремальной жары, которая теперь перемещается на юг Турции, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

(сс) Gellinger Палящее солнце

«Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40–45 градусов в эти выходные, температура воды — 25–26 градусов», — сказал РИА Новости учёный.

По словам Вильфанда, тёплый воздух из пустыни Сахары привёл к повышению температуры воздуха на юге Западной Европы до почти рекордных значений.

Теперь в Германии и Франции температурный фон становится более благоприятным, воздух прогревается до 25 градусов. Жаркая погода с температурой почти в +40 градусов сохраняется в Испании и на юге Италии, добавил метеоролог.

Ранее ИА Регнум передавало со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, что рост температуры воздуха связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Учёный напомнил, что минувшие восемь лет были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.

Представители Всемирной метеорологической организации спрогнозировали, что 17–23 июля температура воздуха в странах северного полушария снова будет расти, в том числе в ночное время, это может обострить сердечно-сосудистые заболевания у жителей.