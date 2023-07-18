Москва, 18 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. У жителей северного полушария в ближайшие дни из-за очень жаркой погоды могут возникнуть серьёзные риски для здоровья, заявили 18 июля представители Всемирной метеорологической организации.

Максим Блинов/РИА Новости

На текущей неделе, 17–23 июля, температура воздуха в странах северного полушария снова будет расти, в том числе в ночное время, это может обострить сердечно-сосудистые заболевания, отметили эксперты организации.

«Температура в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будет превышать 40 градусов Цельсия в течение нескольких дней», — сказано в сообщении Всемирной метеорологической организации.

Эксперты призвали жителей указанных стран, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, быть бдительными, а государственные власти — развивать систему раннего предупреждения и реагирования для страдающих от таких заболеваний.

Волна экстремального тепла из пустыни Сахара вызовет в Европе рекордную жару, но не затронет Россию, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На юге европейской части России в ближайшие дни ожидается температура около +30 градусов, что несколько ниже нормы, отметил эксперт.