Москва, 7 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, не является последним, новые рекорды могут быть уже этим летом. Об этом 7 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM

В западных СМИ были опубликованы сведения о том, что 6 июля стал самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений. Так, среднемировая температура составила 17,23 °C. Это третий рекорд за неделю, предыдущий были зафиксирован 4 июля (17,18 °C).

Вильфанд отметил, что у специалистов данная новость не вызывает удивления, поскольку это полностью соответствует тенденциям изменения климата.

Учёный обратил внимание на то, что речь идёт не о резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура, зафиксированная 6 июля, выше всего на сотые доли градуса.

«В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть, ещё этим летом», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов.

Специалист напомнил, что минувшие восемь лет были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.

Ещё одной причиной, по которой температурный рекорд 6 июля может быть побит уже этим летом, является так называемый «эффект el niño» («мальчик» по-испански), отметил метеоролог.

Он напомнил, что в перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры.

«Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику. Поскольку последние два года происходило обратное явление, la niña («девочка»), то есть похолодание, сейчас очередь для потепления», — уточнил Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто в беседе со Sky News высказала мнение о том, что в случае установления нового рекорда среднемировой температуры человечеству грозит смертельный приговор.

Издание приводит данные Национального центра экологического прогнозирования США о том, что средняя температура на планете 3 июля достигла 17,01 °C. Предыдущий рекорд в 16,92 градуса был зафиксирован в августе 2016 года.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщила, что минувшей ночью в Москве был обновлён суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. По его данным, ещё никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой тёплой.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин высказал мнение о том, что серьёзных погодных катаклизмов этим летом в России ждать пока не приходится, а температурные показатели в пределах 40 градусов тепла, которые анонсировали климатологи, могут встречаться лишь точечно и очень редко.

Он отметил, что в Москве и Европейской части России синоптики прогнозировали сухое и жаркое лето, но обещанная жара пришла только к середине июня, зато закрепится минимум на месяц. Синоптик также отметил, что в Сибири климат резко континентальный и летом там довольно часто бывают высокие температуры от 25 до 33 градусов тепла.

По словам Ильина, Уральский регион и северную часть Европейской России лето пока не особо балует. Например, в Перми, Екатеринбурге, Кирове и Тюмени в ближайшие дни температура понизится на 6–7 показателей, а арктический циклон принесёт дожди.

Ильин добавил, что Костромская область попадает к тому же в две разные климатические зоны. Поэтому погода в регионе в ближайшие недели будет отличаться в разных его частях.