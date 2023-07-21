Москва, 22 июля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Отказаться от массовой вакцинации от коронавируса предлагает российский Минздрав. Соответствующие изменения могут внести в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство здравоохранения Российской Федерации Вакцина от COVID-19

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в пояснительной записке.

В ведомстве напомнили, что к уязвимым категориям граждан относятся лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против новой коронавирусной инфекции COVID-19, граждане в возрасте 60 лет и старше, а также имеющие хронические заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года стало известно, что в России больше не действуют нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Их ввели в октябре 2020 года постановлением главного санитарного врача о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным Роспотребнадзора, потери российской экономики от недавней пандемии коронавирусной инфекции из расчёта на душу населения составили $306 на человека, в Германии — $4807, а в Австралии — $5760 на человека. В некоторых государствах это были бесконечные локдауны, в то время как российские специалисты считали их малоэффективными, а потому их в России не было, за исключением одного в самом начале пандемии, когда ещё не было ясно, что это за вирус, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.