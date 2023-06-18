Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Потери экономики России от недавней пандемии коронавирусной инфекции из расчёта на душу населения составили 306 долларов на человека, в то время как в ФРГ эта цифра составляет 4807 долларов на человека, а в Австралии — 5760 долларов на человека. Об этом 18 июня рассказал глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии — 5760 долларов на душу населения», — сказала она в интервью РИА Новости.

Глава ведомства уточнила, что эти цифры несопоставимы, что, по её словам, говорит о правильности действий российских властей в период пандемии.

Попова уточнила, что связанная с коронавирусом система мер была в разных странах разной. Она напомнила, что в ряде стран это были бесконечные локдауны, в то время как российские специалисты считали их малоэффективными, а потому их в России не было за исключением одного в самом начале пандемии, когда ещё не было ясно, что это за вирус.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что что нельзя исключать появления нового смертоносного штамма вируса, более опасного чем коронавирус. Гендиректор ВОЗ призвал страны мира приготовиться к отпору этой угрозе.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в феврале 2020 года, после того как выявленный в китайском городе Ухань коронавирус начал массово распространяться. По данным организации, за время пандемии от COVID-19 во всём мире умерли по менее мере 20 млн человек.