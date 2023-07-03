Москва, 3 июля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию больше не действуют в России. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном 3 июля на официальном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Тест на COVID-19

В апреле 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал тестировать граждан на COVID-19 с учётом активности эпидемического процесса в каждом из регионов. В регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем — не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким — не менее 150 на 100 тыс.

Эти нормативы были введены в октябре 2020 года постановлением главного санитарного врача о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Теперь соответствующие абзацы решено «признать утратившими силу», следует из документа.

Как сообщало ИА Регнум, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что потери российской экономики от недавней пандемии коронавирусной инфекции из расчёта на душу населения составили $306 на человека. В Германии эти потери оцениваются в $4807 на человека, в Австралии — в $5760. Эти цифры, по словам Поповой, говорят о правильности действий российских властей в период пандемии.