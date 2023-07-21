Вашингтон, 21 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Западные лидеры могут поставить на Украину истребители F-16 из-за обновления военной авиации на более продвинутые F-35. Соответствующее заявление бывшего руководителя программы Lockheed Martin F-35 Тома Бербеджа приводит 21 июля американское издание Newsweek.

«Поскольку мощные вооружённые силы по всему миру переходят на F-35, F-16 освобождаются для таких ВВС, как у Украины», — сказал Бербедж.

Для введения F-35 для ряда стран потребуются годы, но в конечном итоге любое союзное государство США и НАТО перейдёт на них, добавил Бербедж.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, поставки американских истребителей F-16 киевской армии могут начаться ближе к концу 2023 года, но они вряд ли изменят ситуацию на фронте. ВСУ нуждается больше всего в артиллерии, сказал он.

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли 18 июля отметил, чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ. Каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни истребителей четвёртого и пятого поколения. США намерены сосредоточиться на помощи Киеву в сфере ПВО, добавил Милли.