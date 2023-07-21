Москва, 21 июля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Россия не получала от США никаких письменных предложений по тематике возможного возобновления переговоров по контролю над вооружениями, заявил 21 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова.

«Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, ноты или личное письмо, — нет, не поступило. Но текст заявления на эту тему помощника президента США по нацбезопасности мы изучили и комментарии с нашей стороны были даны», — сказал Рябков.

По его словам, на такой основе, которую предлагают американцы, Россия вести этот диалог не готова и не будет, поскольку США игнорируют несколько ключевых моментов во всей конфигурации.

«А именно — мы должны, прежде всего, убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону. Этого не происходит и близко», — добавил замглавы МИД.

По его словам, скорее происходит противоположный процесс: антироссийская составляющая в американской политике не просто доминирует, а усугубляется и переходит все мыслимые пределы.

«Это одна сторона. Другая сторона — мы не можем обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме так называемой компартментализации, то есть выделения, вычленения из всей совокупности вопросов, составляющих повестку дня только некоторых элементов, интересующих США, и выведения за скобки других моментов, которые для нас, по крайней мере в теоретическом плане, не менее важны, чем то, что интересует американцев», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он подчернил, что стратегическая стабильность и факторы на неё влияющие должны рассматриваться комплексно, однако это невозможно, пока не произойдёт сдвигов к лучшему в отношениях России и США. «И Украина, и происходящее вокруг нее, мы об этом тоже многократно говорили, это тоже лишь одна, важная, но лишь одна часть сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном», — заключил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в целях навязать свою картину мироустройства и реализовать собственные амбиции. Он добавил, что Москва видит, как Запад под видом укрепления режима ядерного нераспространения оказывает давление на страны, которые проводят независимый курс в международных делах.

До этого Рябков заявил, что Россия не станет уведомлять США об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон». По его словам, эти дроны не относятся к серии соглашений 1980-х годов о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводного базирования и о проведении масштабных учений стратегических сил.