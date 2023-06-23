Рябков заявил, что РФ не будет уведомлять США об испытаниях «Посейдона»
Рябков заявил, что Россия не будет уведомлять США об испытаниях дрона «Посейдон»
Москва, 23 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Россия не станет уведомлять Соединённые Штаты об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Об этом 23 июня заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Он напомнил, что имеется серия соглашений 1980-х годов, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также о проведении масштабных учений стратегических сил.
Рябков обратил внимание на то, что эти соглашения не относятся к новой перспективной системе «Посейдон».
«И вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что Россия не планирует обнародовать информацию о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию.
«Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран своё тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют — все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?» — заявил Рябков.
Как передавало ИА Регнум, на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте источник в военно-промышленном комплексе заявил, что летом 2023 года с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород» — запланированы первые морские испытания подводного беспилотника «Посейдон». Отмечается, что в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки.
О разработке подводного беспилотника «Посейдон» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Укрепление и развитие армии, по словам главы государства, остаётся безусловным приоритетом России, и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады.