Москва, 23 июня, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Россия не станет уведомлять Соединённые Штаты об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон». Об этом 23 июня заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Он напомнил, что имеется серия соглашений 1980-х годов, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также о проведении масштабных учений стратегических сил.

Рябков обратил внимание на то, что эти соглашения не относятся к новой перспективной системе «Посейдон».

«И вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Россия не планирует обнародовать информацию о количествах ядерных зарядов, которые будут перемещены в Белоруссию.

«Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом публичного обсуждения и засветки с нашей стороны. Хочу сказать, что десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран своё тактическое ядерное оружие, и никогда цифры точные они не называют — все это оценочные какие-то параметры, какие-то выкладки экспертов, бог знает кого. Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое объявлять?» — заявил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте источник в военно-промышленном комплексе заявил, что летом 2023 года с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород» — запланированы первые морские испытания подводного беспилотника «Посейдон». Отмечается, что в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки.

О разработке подводного беспилотника «Посейдон» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Укрепление и развитие армии, по словам главы государства, остаётся безусловным приоритетом России, и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады.