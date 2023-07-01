Москва, 1 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вместе со своими союзниками пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для того, чтобы попытаться навязать свою картину мироустройства и реализовать собственные амбиции. Об этом 1 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства и реализации своих амбиций», — сказал он в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

Замглавы МИД уточнил, что Москва наблюдает за тем, как под видом укрепления режима ядерного нераспространения осуществляется давление на страны, проводящие независимый курс в международных делах.

Рябков добавил, что в целом ситуация с формирующими современную архитектуру нераспространения и контроля над вооружениями договорами в данный момент «не внушает оптимизма».

«На этом фоне ДНЯО продолжает сохранять свою значимость как один из важнейших механизмов, обеспечивающих международную безопасность и стабильность. Безусловно, существуют определенные риски для его успешной реализации, но не следует их преувеличивать», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают ДНЯО. Он подчеркнул, что размещение на территории Белоруссии ядерного оружия организовано строго в соответствии с действующими международными обязательствами.

В апреле экс-президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о том, что в 1994 году убедил Киев отказаться от ядерного оружия. Он уточнил, что Украина хотела оставить себе ядерный арсенал.