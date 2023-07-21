Москва, 21 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Цель нового удара высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России, достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщили 21 июля в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, 20 июля в Минобороны заявили о нанесении ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

Днём ранее, 19 июля, в ведомстве сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

18 июля в Минобороны заявили, что ударами высокоточного оружия в районе Одессы и Николаева были уничтожены хранилища топлива ВСУ общим объёмом около 70 тысяч тонн. Эти удары в ведомстве также назвали «ударами возмездия» за теракты против России.