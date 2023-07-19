Москва, 20 июля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. По решению Мещанского суда города Москвы подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере бывший заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев отправлен под домашний арест, сообщили 19 июля ТАСС в пресс-службе суда.

Mos.ru Мещанский суд Москвы

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лавленцеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 сентября, уточнили в пресс-службе.

Бывшему вице-губернатору грозит до 10 лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. В ноябре 2022 года его счета были арестованы почти на миллиард рублей по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс». 17 июля 2023 года в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев был задержан после обысков в Москве. Его обвиняют в хищении порядка трёх млрд рублей.