Москва, 18 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Арину Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки, передают 18 июля «Известия».

Иван Шилов, ИА REGNUM

Подсудимой также был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей). Кроме того, Новосельской запрещено занимать должности в государственных структурах сроком на 15 лет.

Приговор в законную силу не вступил, осужденная может его обжаловать в установленный срок.

Как сообщало ИА Регнум, Новосельская была задержана в ноябре 2021 года. По данным следствия, бывший министр Крыма получила взятки в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Пост министра культуры Крыма Новосельская заняла в феврале 2014 года. Весной 2021 года в прямом эфире на совещании она выругалась матом, а позже оправдалась техническими проблемами.

Ранее бывшего рязанского вице-губернатора Игоря Грекова заподозрили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Грекова доставили 14 июля в суд в наручниках для избрания меры пресечения по делу о взятке в особо крупном размере.