Москва, 21 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин, заявил 21 июля журналистам вице-премьер Александр Новак.

Александр Гальперин/РИА Новости

Он сообщил, что накануне провёл совещание по ситуации на топливном рынке и поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен. Речь идёт об оптовом рынке, так как розничные цены держатся в пределах инфляции.

«Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась», — сказал Новак.

По его словам, по дизельному топливу нет особых проблем ни с объёмами, ни с ценами. Год к году рост даже на биржах составляет 5–7%. Цены на АЗС на бензин и дизельное топливо растут на уровне инфляции, цены для конечного потребителя держатся.

Ожидается завершение ремонтов на НПЗ, после чего увеличатся объёмы поступления на биржу и стабилизируются цены, добавил вице-премьер.

К практике введения заградительных пошлин на бензин правительство возвращаться не собирается. Оно обсуждает только возможность квотирования экспорта бензина и другие предложения, взвешивая все «за» и «против», сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили рекорды. Цена Аи-92 подскочила на 1,84%, до 62 653 рублей за тонну, цена Аи-95 — на 1,32%, до 68 141 рубля за тонну.