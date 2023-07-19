Москва, 19 июля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 19 июля установила новый рекорд.

Иван Шилов ИА REGNUM

Стоимость Аи-92 выросла на 1,84%, до 62 653 рублей за тонну, цена бензина Аи-95 — на 1,32%, до 68 141 рубля за тонну.

Также по итогам торгов 19 июля зафиксирован рост стоимости летнего дизельного топлива, мазута и авиационного керосина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года Федеральная антимонопольная служба России потребовала от нефтяных компаний увеличить объёмы продаж бензина на бирже, отметив, что с начала 2023 года объёмы продаж сократились на 7,9%, что привело к повышению спроса на Аи-92 и Аи-95 и к существенному росту биржевых цен.

ФАС поддержит ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен, заявил глава ведомства Максим Шаскольский. Также сообщалось, что правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке после сокращения объёма субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.