Москва, 21 июля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Один из последних беспилотников Bayraktar турецкого производства, используемый ВСУ, был сбит на Кинбурнской косе отчасти потому, что его украинский оператор «пожадничал» и решил зайти на второй круг. Об этом РИА Новости рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» с позывным Адлер.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

По словам бойца, Bayraktar TB2 сначала пролетел, отстрелялся, потом зашёл на второй круг.

«Видимо, пожадничали — хотели ещё раз ударить. В этот момент ребята сработали системой радиоэлектронной борьбы, спустили его на полтора километра, а потом уже отработали наши ракетами, вследствие чего он был уничтожен», — пояснил Адлер.

Как сообщало ИА Регнум, на Кинбурнской косе использовались одни из последних беспилотников. Bayraktar фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских бойцов.

Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства. Это вынудило украинских боевиков применять сельскохозяйственные беспилотники.