Москва, 21 июля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции на краснолиманском направлении снарядами, начинёнными агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях. Об этом 21 июля сообщили в Минобороны РФ.

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Артобстрел вёлся из расчётов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

По словам командира группы с позывным Логан, листовки написаны на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи штук.

«Артиллерия ВС РФ производит залпы на позиции ВСУ, снаряд раскрывается и залистовывает окопы, блиндажи и всю территорию, куда направлены снаряды, чтобы каждый украинский боец мог прочитать и проникнуться теми словами, которые там написаны», — пояснил Логан.

Техник с позывным Редут добавил, что в листовках указаны размеры вознаграждения за подбитую технику, используемую ВСУ.

После разрыва снаряда листовки разбрасываются на площади более квадратного километра.

Как сообщало ИА Регнум, в США обнародовали факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. Махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и служащие-добровольцы.

Так, в конце июне 2022 года преступники похитили оружие, в том числе гранатомёт, пулемёт и более 1000 патронов. В том же месяце предотвратили заговор торговцев оружием, которое было украдено с линии фронта на юге Украины. По другому факту фигурировал умысел украинских преступников, выдававших себя за сотрудников гуманитарных организаций. Они похитили бронежилеты на сумму 17 тыс. долларов.

В августе прошлого года бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и около 1000 патронов, которые хранились на складе, предположительно, для продажи на чёрном рынке.