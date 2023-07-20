Москва, 20 июля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Опустошение запасов Bayraktar вынудило украинских боевиков применять сельскохозяйственные беспилотники, рассказал РИА Новости сапёр отряда «Хопер» из сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла.

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar TB2

Российские бойцы, по словам военного, уже сбивали большие сельхозкоптеры. Они громко жужжат и чаще всего носят на себе миномётные мины калибра 120 мм и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг.

Такие сельхоздроны могут нести на себе до четырёх боеприпасов, добавил Рахматулла.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум рассказал, как на Кинбурнской косе в Херсонской области был сбит один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar. Разведывательный дрон фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских бойцов.

Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства, написали в мае 2023 года в издании Business Insider. По оценкам экспертов, Россия уничтожает в месяц до 10 тыс. западных БПЛА такого типа, переданных Украине.

На Украине в июле 2023 года объявили о начале строительства завода по производству БПЛА Bayraktar. Турецкая компания рассчитывают запустить производство боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на территории Украины в 2025 году.