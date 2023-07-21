Вашингтон, 21 июля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Санкционная активность Вашингтона подтверждает оправданность курса Москвы на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Так прокомментировали расширение списка антироссийских санкций в посольстве РФ в США.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«На этот раз в пресловутые «чёрные списки» внесены действующие и бывшие российские госслужащие, компании из оборонного, финансового и высокотехнологического секторов, предприниматели. Физическим и юридическим лицам вменяется поддержка специальной военной операции России на Украине», — прокомментировали в дипмиссии.

Российские дипломаты не удивились выпадам администрации Белого дома против РФ в условиях развязанной Западом гибридной войны. Показательно, что новые ограничения направлены на ограничение потенциала отечественного ВПК, энергосферы, осложнение доступа к международной финансовой системе.

США вновь указали на растущие процессы дедолларизации мировых хозяйственных связей, заключили в посольстве России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля американский минфин объявил о расширении санкций против России. В список вошли около 20 физических лиц, несколько компаний и НИИ. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не откажется от введения дополнительных санкции в отношении России. По его словам, новый пакет антироссийских санкций является продолжением усилий США, они разрабатывались на протяжении многих недель.

Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на санкции. Указ, который в ответ на санкции ограничивал ввоз и вывоз отдельной продукции и сырья, был подписан 8 марта 2022 года и действовал до 31 декабря 2023 года. Теперь этот срок продлён до 31 декабря 2025 года.