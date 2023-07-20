Вашингтон, 20 июля, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Вашингтон не откажется от введения дополнительных санкции в отношении России, заявил 20 июля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций», — сказал он.

По словам Кирби, новый пакет антироссийских санкций является продолжением усилий США, они разрабатывались на протяжении многих недель.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля американский минфин объявил о расширении санкций против России. Под ограничения попали бывший министр финансов РФ, советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин и ещё 17 человек. Также в перечне оказался ряд банков, предприятий и НИИ.

Министр финансов США Джанет Йеллен 11 мая заявила, что главной целью американских властей в 2023 году в вопросе об антироссийских санкциях станет борьба с уклонением от этих ограничений, для этого предполагается наладить координацию между разными странами и оказывать давление на тех, кто помогает России обходить санкции.