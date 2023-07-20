Вашингтон, 21 июля, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России громят украинские позиции массированными налётами беспилотников. Об атаке дронов написал обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Журналист отметил, что с таким напором не сталкивались даже американские военные, у которых есть боевой опыт нескольких десятилетий.

По словам колумниста, вездесущие беспилотники в режиме реального времени собирают детальную информацию о местонахождении ВСУ, тем самым позволяют российским военным проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары.

Майкл Бирнбаум написал, что попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ танками были отбиты «сокрушительным артиллерийским огнём, противотанковыми ракетами, барражирующими боеприпасами и ударами с вертолётов».

«Атаки привели к тяжёлым потерям украинских войск в живой силе и технике», — заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, атака ВС России на объекты в Одессе и её пригородах стала самой масштабной с момента начала спецоперации, заявил 19 июля мэр города Геннадий Труханов.

В ночь на 19 июля мощные взрывы, помимо Одессы и области, звучали также в Николаеве, Киеве, Харькове, Запорожье и ряде других городов, контролируемых Украиной.

Удары по военным объектам в Одессе наносились и 18 июля. В Минобороны РФ назвали их «ударами возмездия» за теракты против России.