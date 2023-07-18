Киев, 19 июля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 19 июля в городах и областях сработали сирены воздушной тревоги, после чего в некоторых прогремела серия мощных взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Агентство УНИАН сообщило о повторных громких взрывах в Одессе.

Украинское издание «Общественное» написало о прозвучавших взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в Запорожье в ночь на 19 июля было слышно не менее пяти взрывов.

Также взрывы ночью были слышны в Харькове, сообщило агентство ТСН.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, схрон с 25 противотанковыми минами обнаружен в Запорожской области. Тайник найден на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от посёлка Михайловка.

15 июля бойцы штурмовой группы разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен украинских военных на купянском направлении.