На Украине сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Харькове, Запорожье
На Украине сообщили о серии мощных взрывов в Одессе, Харькове, Запорожье
Киев, 19 июля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 19 июля в городах и областях сработали сирены воздушной тревоги, после чего в некоторых прогремела серия мощных взрывов.
Агентство УНИАН сообщило о повторных громких взрывах в Одессе.
Украинское издание «Общественное» написало о прозвучавших взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в Запорожье в ночь на 19 июля было слышно не менее пяти взрывов.
Также взрывы ночью были слышны в Харькове, сообщило агентство ТСН.
Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровской области.
Как сообщало ИА Регнум, схрон с 25 противотанковыми минами обнаружен в Запорожской области. Тайник найден на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от посёлка Михайловка.
15 июля бойцы штурмовой группы разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен украинских военных на купянском направлении.