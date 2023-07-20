Вашингтон, 20 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. США ввели санкции против бывшего министра финансов РФ, советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и ещё 17 человек. Об этом 20 июля сообщает американский минфин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, под санкции попали 17 человек, а также ряд банков, предприятий и институтов.

В частности, под ограничения попали банки «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», Уральская горно-металлургическая компания, машиностроительный завод «Арсенал», Стерлитамакский завод катализаторов, ООО «Космосавиа», Тамбовский пороховой завод, ООО «Газнефтемаш», ООО «Рустмаш», частные охранные предприятия «Легат» и «Газпромнефть охрана».

В перечне оказались Тюменский нефтяной научный центр, НИИ по переработке газа, Центральный НИИ Воздушно-космических сил РФ, Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Институт космических исследований РАН.

Кроме того, США ввели санкции против ОАО «Сахалинское морское пароходство» и 14 связанных с компанией судов.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов страны Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен более активно бороться с попытками России обойти введённые против неё ограничительные меры. Такую цель администрация США считает одной из главных задач в 2023 году.

Ранее Йеллен рассказала о новой санкционной стратегии США. По её словам, для борьбы с уклонением Россией от этих ограничений предполагается наладить координацию между разными странами и оказывать давление на тех, кто помогает Москве.

Россия является лидером по количеству введённых против неё санкций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их количество беспрецедентным. Он уточнил, что с начала 2014 года по март 2022 года в отношении страны западные страны приняли свыше 10 тыс. рестрикций.