Симферополь, 20 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Следователи расследуют факт атаки беспилотников в Крыму, в результате которого погибла 14-летняя девочка, сообщили 20 июля в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополю, а также экстренные службы работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По данным следствия, в результате падения БПЛА на несколько зданий в Крыму погибла 14-летняя девочка.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 20 июля о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.

Погибшая в посёлке Раздольное девочка в момент удара украинского БПЛА была уже почти около своего дома и разговаривала по телефону с мамой.