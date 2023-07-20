Москва, 20 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Госдума проголосовала за принятие поправки о введении серебряных медалей для выпускников школ. Голосование прошло на пленарном заседании 20 июля.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Согласно закону, теперь выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично», будут получать медаль «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряную медаль.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Поправку внесли ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Как передавало ИА Регнум, в мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что министерство просвещения вернёт в школы серебряные медали. Это решение он назвал приятной новостью для родителей и школьников. Отличившимся ученикам вручали серебряные и золотые медали до 2014 года. Сейчас российским школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении».

В июне Кравцов сообщил, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). По его словам, Минпросвещения уже прорабатывает этот вопрос. Ожидается, что к сентябрю работу завершат.