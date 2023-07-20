Москва, 20 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях более 400 военных ВСУ, сообщил 20 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ

По его словам, на донецком направлении было успешно отражено 16 атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Веселого, Красногоровки, Марьинки и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено более 210 украинских военных.

На краснолиманском направлении отражено две атаки противника северо-западнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. На указанном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

На южнодонецком направлении также были отражены две атаки ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее группировка Вооружённых сил России «Юг» отразила на донецком направлении 25 атак ВСУ. Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 15 единиц техники, в том числе одна немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 и две польские гаубицы Krab.

Атаки были отражены в районах Белогоровки, Первомайского, Невельского, Марьинки, Северного и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.