Москва, 19 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил России «Юг» за сутки отразила на донецком направлении 25 атак ВСУ, сообщил 19 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены 25 атак противника», — сказал он на брифинге.

Отмечается, что атаки были отражены в районах Белогоровки, Первомайского, Невельского, Марьинки, Северного и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки составили более 340 военнослужащих и 15 единиц техники, в том числе одна немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 и две польские гаубицы Krab.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике идут на краснолиманском направлении.

По его словам, сейчас идёт улучшение российских позиций. Он добавил, что на авдеевском направлении российские военные также несколько улучшили свои позиции, эта работа продолжается.