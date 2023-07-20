Москва, 20 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Украинский военный Евгений Голоднов рассказал, как проснулся в российском плену после бегства ВСУ с поля боя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на видео от Минобороны России.

Global Look Press

Как следует из его рассказа, он был прикомандирован к 28-му батальону, где его отправили рыть окопы. «Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: «Ложись отдыхать», — сообщил он.

Голоднова должен был разбудить товарищ, который придёт со смены, однако этого не произошло. Солдат ВСУ уточнил, что разбудили его уже российские военные, а его сослуживцы «или отходили, или убегали». Он добавил, что никогда не вернулся бы на поле боя и хочет поскорее домой.

Другой украинский военнопленный рассказал, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчинёнными. «Командир сразу начал сводить счёты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне», — рассказал он.

Ещё один из пленных украинских военных заявил, что на артёмовском участке фронта ВСУ бросали тяжелораненых сослуживцев умирать в подвалах. Когда он получил ранение в районе села Берховка в ДНР, разыскал подвал и спрятался в нём с пятью сослуживцами, после вызвал эвакуацию, и им пообещали, что заберут. Но этого не произошло: двое из шестерых умерли, а сам он вышел из подвала и самостоятельно искал помощь.