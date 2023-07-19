Москва, 19 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчинёнными, сообщил украинский военнопленный в видео, которое опубликовало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам одного из них, его мобилизовали после чего направили на обучение в Великобританию. По прибытию на передовую военный столкнулся с тем, что командиры устраивали самосуд.

«Командир сразу начал сводить счёты с теми, кто там были против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне», — сообщил военнопленный.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее один из пленных украинских военных заявил, что на артёмовском участке фронта ВСУ бросали тяжелораненых сослуживцев умирать в подвалах.

Когда он получил ранение в районе села Берховки в ДНР, разыскал подвал и спрятался в нём с пятью сослуживцами, после вызвал эвакуацию, и им пообещали, что заберут. Но этого не произошло: двое из шестерых умерли, а сам он вышел из подвала и самостоятельно искал помощь.