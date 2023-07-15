Донецк, 15 июля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Командование украинской армии не эвакуирует своих раненых с позиций, тяжелораненые бойцы ВСУ умирали в подвалах под Берховкой на артёмовском участке фронта в ДНР. Об этом 15 июля рассказал пленный украинский военный.

«Помню вспышку перед собой, из головы потекла кровь, после чего спустился в подвал, который сами нашли, со мной было пять человек. Мы начали вызывать эвакуацию, нам сказали ждать», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Пленный указал, что за время их нахождения в подвале двое военных умерли, а ему пришлось выйти оттуда из-за ранения и самостоятельно искать помощь.

Он добавил, что до этого ни разу не принимал участие в боевых действиях, в которые их отправили без офицеров.

Как сообщало ИА Регнум, в марте военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные под Кременной в ЛНР перестали эвакуировать тела погибших сослуживцев и даже своих раненых. Он уточнил, что российские войска при наступлении нашли большое количество тел погибших солдат ВСУ.

Позднее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» сообщил, что украинские войска бросают свои позиции на краснолиманском направлении. При этом они также оставляют своих убитых и раненных.