Москва, 20 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Ряд поправок о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы одобрил ко второму чтению комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству 20 июля.

Донат Сорокин/ТАСС

Предлагается, в частности, изменить статью о неисполнении обязанностей по воинскому учёту. За неявку без уважительной причины в военкомат по повестке граждан будут штрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Ранее был предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

Если гражданин не сообщит в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы или должности, а также не предоставит сведений о переезде, выезде из страны более чем на полгода или въезде в страну, ему будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей вместо прежних 3 тыс. рублей. Это распространяется и на неявку в военкомат «в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий».

Увеличиваются и штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан они составят до 25 тыс. рублей вместо прежних 500 рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей вместо максимальной 1 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей вместо максимальных 20 тыс. рублей.

Штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в случае, если подлежащий призыву на военную службу гражданин не явится в военкомат или в орган, осуществляющий первичный воинский учёт.

Такое же наказание предусмотрено, если гражданин не сообщит, что в период проведения призыва покинул место жительства более чем на три месяца, в том числе не подтвердил это регистрацией по месту жительства или пребывания.

Штрафы за уклонение от медицинского обследования увеличиваются с 3 тыс. до 25 тыс. рублей, за умышленные порчу или утрату документов воинского учёта — до 25 тыс. рублей.

КоАП также предлагается дополнить статьёй о неоказании содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки повлечёт для должностных лиц штрафы до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части по плану мобилизации.

До 400 тыс. рублей будет грозить за непредставление в орган воинского учёта списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на такой учёт.

Штраф до 50 тыс. рублей предусмотрен для должностных лиц, которые не предоставили сведения о подлежащих постановке на воинский учёт, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля МВД РФ утвердило порядок ограничения права на управление транспортным средством для военнообязанных, не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующее решение будет в течение суток появляться в специальном программном обеспечении ГИБДД.