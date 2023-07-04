Москва, 4 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. МВД РФ утвердило порядок ограничения права на управление транспортным средством военнообязанным, которые не явились в военкомат по повестке. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Илья Московец/URA. RU/TASS

В приказе отмечается, что решение об ограничении права на управление автомобилем будет внесено в единый реестр воинского учёта. После того как информация поступит в базу МВД, она в течение суток появится в специальном программном обеспечении ГИБДД.

Отмена ограничения будет возможна после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учёта, где должна появиться отметка, что гражданин явился в военкомат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

7 июня МВД подготовило проект приказа, в соответствии с которым граждан России, не явившихся в военкомат по повестке, могут ограничить в правах управления транспортным средством.