Вашингтон, 20 июля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. ВСУ до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

РИА Новости

«Спустя почти два месяца после начала операции украинские военные так и не смогли ничего добиться для прорыва», — отметил автор.

По его словам, ВСУ отчаянно пытаются прорвать линии обороны РФ и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха — обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать украинское наступление.

«Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление», — заключил Атламазоглу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины будет медленным, а его цена — высокой.

Он подчеркнул, что не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии обороны российских войск.

Газета The Washington Post написала, что официальные лица США не хотят комментировать тактику Украины при наступлении, чтобы не критиковать «своего близкого партнёра» в момент угрозы его существованию.

Также New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила 15 июля, что в течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений.