Вашингтон, 18 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины будет медленным, а его цена — высокой, заявил 18 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Это наступление будет медленным. Оно будет долгим, сложным и кровопролитным. И у него будет высокая цена», — сказал он.

Он подчеркнул, что не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии обороны российских войск.

Также на пресс-конференции Милли сообщил также, что США и союзники обучили более 63 тысяч украинских солдат, из которых 15 тысяч прошли обучение у американских инструкторов.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post 18 июля написала, что официальные лица США не хотят комментировать тактику Украины при контрнаступлении, чтобы не критиковать «своего близкого партнёра» в момент угрозы его существованию.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью BBC тем временем сообщил, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.