Вашингтон, 18 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Официальные лица США не хотят комментировать тактику Украины при контрнаступлении, чтобы не критиковать «своего близкого партнёра» в момент угрозы его существованию, пишет 18 июля газета The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в материале, медленный темп наступления ВСУ вызывает опасения на Западе. Об этом изданию сообщил американский чиновник. По его словам, США обучили украинских военных комплексным наступательным манёврам, а также предоставили оборудование для разминирования.

В то же время, добавил чиновник, украинские силы сталкиваются с интенсивными атаками противотанковых боеприпасов и вооружённых российских беспилотников. США не приуменьшают того, что ситуация с контрнаступлением ВСУ очень сложная, добавил чиновник.

WP отмечает, что украинские войска придерживаются тактики, основанной на истощении, вместо общевойсковых операций, которые подразумевают скоординированные манёвры.

Ранее обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер поделился мнением, что постоянные требования оружия и помощи со стороны украинского президента Владимира Зеленского могут привести к тому, что Запад заставит Украину заключить мирное соглашение. Украинские чиновники обеспокоены тем, что Запад по результатам неудачного контрнаступления потеряет терпение и попытается навязать им мирные переговоры, поскольку победа на условиях Киева невозможна, считает он.

Тем временем газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила 15 июля, что в течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений.