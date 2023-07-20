Луганск, 20 июля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Украинские военные увеличили количество атак на участке фронта под Артёмовском, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источников эксперта, ВСУ втрое усилили атаки на донецком направлении. Под Артёмовском ситуация очень сложная, количество атак с каждым днём «растёт в геометрической прогрессии».

«В районе населённого пункта Артёмовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки», — сказал Марочко.

Дополнительные силы и средства направлены для стабилизации обстановки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко проинформировал об активных боевых действиях к югу от Артёмовска. Ежедневные потери ВСУ доходят до батальона, добавил эксперт.